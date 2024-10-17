Тренер «Торпедо» оценил игру голкипера Волкова в проигранном матче КР со счётом 0:4
Поделиться
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Торпедо» Павел Кирильчик высказался об игре голкипера Михаила Волкова в матче пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». Автозаводцы потерпели поражение — 0:4.
Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 4
Балтика
Калининград
0:1 Фернандес – 19' 0:2 Стефанович – 37' 0:3 Зазвонкин – 45+1' 0:4 Фернандес – 50'
«Он очень перспективный вратарь, хорошо работает на тренировках, поэтому в этом матче мы хотели дать ему шанс. Пропущенные мячи — это вина всей команды и тренерского штаба. Первый пенальти — очень сложная ситуация. Третий и четвёртый голы — пробили в углы. Повторюсь, это вина всех. Не одного Волкова», — приводит слова Кирильчика официальный сайт «Торпедо».
Материалы по теме
Комментарии
- 17 октября 2024
-
11:59
-
11:58
-
11:55
-
11:53
-
11:35
-
11:26
-
11:25
-
11:20
-
11:17
-
11:15
-
10:53
-
10:51
-
10:50
-
10:45
-
10:42
-
10:33
-
10:20
-
10:14
-
10:10
-
10:05
-
09:56
-
09:52
-
09:52
-
09:33
-
09:29
-
09:20
-
09:10
-
09:08
-
08:55
-
08:50
-
08:50
-
08:35
-
08:30
-
08:10
-
07:50