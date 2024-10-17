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Тренер «Торпедо» оценил игру голкипера Волкова в проигранном матче КР со счётом 0:4

Тренер «Торпедо» оценил игру голкипера Волкова в проигранном матче КР со счётом 0:4
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Торпедо» Павел Кирильчик высказался об игре голкипера Михаила Волкова в матче пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». Автозаводцы потерпели поражение — 0:4.

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 4
Балтика
Калининград
0:1 Фернандес – 19'     0:2 Стефанович – 37'     0:3 Зазвонкин – 45+1'     0:4 Фернандес – 50'    

«Он очень перспективный вратарь, хорошо работает на тренировках, поэтому в этом матче мы хотели дать ему шанс. Пропущенные мячи — это вина всей команды и тренерского штаба. Первый пенальти — очень сложная ситуация. Третий и четвёртый голы — пробили в углы. Повторюсь, это вина всех. Не одного Волкова», — приводит слова Кирильчика официальный сайт «Торпедо».

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