Тренер «Торпедо» оценил игру голкипера Волкова в проигранном матче КР со счётом 0:4

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Торпедо» Павел Кирильчик высказался об игре голкипера Михаила Волкова в матче пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». Автозаводцы потерпели поражение — 0:4.

«Он очень перспективный вратарь, хорошо работает на тренировках, поэтому в этом матче мы хотели дать ему шанс. Пропущенные мячи — это вина всей команды и тренерского штаба. Первый пенальти — очень сложная ситуация. Третий и четвёртый голы — пробили в углы. Повторюсь, это вина всех. Не одного Волкова», — приводит слова Кирильчика официальный сайт «Торпедо».