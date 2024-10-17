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Абакар Гаджиев: Бердыев сразу напихал мне за пас — я даже вздрогнул

Абакар Гаджиев: Бердыев сразу напихал мне за пас — я даже вздрогнул
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев поделился впечатлениям от работы под руководством Курбана Бердыева.

«Бердыев жёсткий. С первых моих тренировок после травмы он показал, что не будет меня жалеть. Сразу напихал мне за то, как отдаю пас. Я даже вздрогнул.

Ребята рассказывали, что он хороший психолог: знает, как и что сказать в разных моментах. Если нападение сыграло хорошо, может их отругать на теории, чтобы не расслаблялись. А защиту, наоборот, похвалит, если много пропустили, чтобы не расстраивались», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Абакар Гаджиев выступает за «Динамо» Мх с января 2021 года, действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

Полностью интервью с Абакаром Гаджиевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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