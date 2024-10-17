Вратарь «Торпедо» Бабурин прокомментировал разгромное поражение от «Балтики»

Голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин высказался о поражении в матче пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» (0:4). Встреча состоялась вчера, 16 октября. В составе «Балтики» отличились Алекс Фернандес (дважды, один из них — с пенальти), Илья Стефанович и Иван Зазвонкин.

«Не сложилась игра с «Балтикой». Тяжело что-то сказать. Понятно, что вышли ребята, которые меньше играли. На эту игру настраивались и готовились. Мне нечего сказать в своё оправдание. Мы не должны так играть дома», — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.