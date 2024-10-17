Каррагер объяснил, почему высказался против назначения Тухеля тренером сборной Англии

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер объяснил, почему высказался против назначения немецкого специалиста Томаса Тухеля главным тренером сборной Англии.

«Всё дело в том, что это международный футбол. Здесь всегда играют «наши лучшие с вашими лучшими». Клубный футбол в этом смысле несколько отличается. Разные национальности, разные тренеры в Премьер-лиге или Лиге чемпионов, настоящее разнообразие. Но что отличает международный футбол от клубных матчей, так это то, что в нём участвуют люди из вашей страны», — приводит слова Каррагера журналист Дэйв Окоп на своём сайте.

Ранее стало известно, что Томас Тухель возглавит сборную Англии с 2025 года. Предыдущим местом работы 51-летнего Тухеля была немецкая «Бавария», которую он покинул в мае 2024 года.