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Лукаку: в Англии меня считали «новым Дрогба». Но играть спиной к воротам — не мой стиль!

Лукаку: в Англии меня считали «новым Дрогба». Но играть спиной к воротам — не мой стиль!
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Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку рассказал, как реагировал на сравнения с легендарным форвардом «Челси» Дидье Дрогба. Бельгиец заявил, что он отличается от ивуарийца по стилю игры. Дрогба больше играл спиной к воротам, а Лукаку не нравится такая игра.

«В Англии меня хотели загнать в определённые рамки. Они видят кого-то с массивным телосложением, как у меня, и говорят: «Это новый Дрогба». Однако я не такой. Дидье больше стоял спиной к воротам, он мог зацепиться за мяч вне зависимости от того, откуда шла передача. Это не мой стиль!» — приводит слова Ромелу Лукаку журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

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