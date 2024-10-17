Лукаку: в Англии меня считали «новым Дрогба». Но играть спиной к воротам — не мой стиль!

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку рассказал, как реагировал на сравнения с легендарным форвардом «Челси» Дидье Дрогба. Бельгиец заявил, что он отличается от ивуарийца по стилю игры. Дрогба больше играл спиной к воротам, а Лукаку не нравится такая игра.

«В Англии меня хотели загнать в определённые рамки. Они видят кого-то с массивным телосложением, как у меня, и говорят: «Это новый Дрогба». Однако я не такой. Дидье больше стоял спиной к воротам, он мог зацепиться за мяч вне зависимости от того, откуда шла передача. Это не мой стиль!» — приводит слова Ромелу Лукаку журналист Фабрицио Романо в соцсетях.