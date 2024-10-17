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Трент Александер-Арнольд согласился перейти в «Реал» свободным агентом — журналист де Мон

Трент Александер-Арнольд согласился перейти в «Реал» свободным агентом — журналист де Мон
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Вице-капитан и правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд согласился перейти в мадридский «Реал» свободным агентом. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, английский футболист договорился о переходе в «Реал» следующим летом. При этом отмечается, что не исключён вариант, что Трент перейдёт в «Реал» уже этой зимой.

Напомним, действующий контракт Александер-Арнольда с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2025 года. 25-летний Трент — воспитанник мерсисайдского клуба. За первую команду он играет с 2016 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александер-Арнольда в € 70 млн.

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