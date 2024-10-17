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Абакар Гаджиев: в 1-м туре РПЛ в Химках был матч команд Первой лиги

Абакар Гаджиев: в 1-м туре РПЛ в Химках был матч команд Первой лиги
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев высказался о разнице уровня Первой лиги и РПЛ.

«В первом матче — с «Химками» — ничего особенного не почувствовал. Обе команды только вышли в РПЛ, поэтому можно сказать, что это был матч команд Первой лиги. Какого-то везения не было, что «Химки» не реализовали два пенальти. Это опыт Давида Волка. Всевышний нам помог не проиграть в первом матче РПЛ, чтобы почувствовали себя уверенно.

Уже в следующих матчах ощутил другой уровень игры. Понял, что нужно везде успевать. Если в Первой лиге где-то не успел, это прокатит, а в РПЛ накажут по-любому. Это говорит о мастерстве футболистов. Из 10 эпизодов семь-восемь точно забьют», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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