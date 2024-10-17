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Экс-игрок «Спартака» Маркитесов: Станкович — эмоциональный, немного похож на Тедеско

Экс-игрок «Спартака» Маркитесов: Станкович — эмоциональный, немного похож на Тедеско
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Полузащитник московской «Родины» Дмитрий Маркитесов, ранее выступавший за столичный «Спартак», высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

«Конечно, слежу за «Спартаком». Пришёл новый тренер, новые игроки. Там играет много моих знакомых и друзей. Это мой родной клуб, всегда буду за ним следить.

Честно говоря, удивился назначению Станковича на пост главного тренера «Спартака». Я ещё видел, как он играл за «Интер». Очень хороший игрок и тренер такой же. Он эмоциональный, мне кажется, чуть похож на Тедеско», — сказал Маркитесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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