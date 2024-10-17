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У Килиана Мбаппе были сексуальные отношения в Стокгольме — RMC Sport

У Мбаппе были сексуальные отношения в Стокгольме — RMC Sport
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Французское онлайн-издание RMC Sport утверждает, что у нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе были сексуальные отношения во время его поездки в Швецию. При этом отмечается, что форвард уверен в том, что всё произошло по обоюдному согласию.

По информации источника, у Мбаппе также сохранились текстовые сообщения от молодой женщины, с которой он провёл вечер в отеле Стокгольма. Ранее сообщалось, что Килиан обвиняется в изнасиловании.

Мбаппе присоединился к «Реалу» нынешним летом. За этот период французский футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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