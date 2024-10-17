Абакар Гаджиев: после операции было ощущение, будто на пояснице сидят три человека

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев рассказал о проблемах со спиной.

«Я ещё зимой почувствовал дискомфорт в спине: была протрузия в пояснице. Возможно, в зале что-то сделал не так, взяв чересчур большой вес. Когда отдавал передачи, возникала резкая боль в пояснице. Конец сборов пропустил, а после товарищеской игры с «Балтикой» травмировался окончательно и начал лечение. После матча с «Енисеем» почувствовал себя ещё хуже: боль начала отдавать в правую ногу. Видимо, что-то защемляло, и протрузия стала грыжей. Больше терпеть я не мог. Шесть месяцев лечился: иглы, токи, магниты и другие процедуры.

Когда в первый день после операции встал на ноги, было ощущение, будто у меня на пояснице сидят три человека. Тяжело было вставать с железкой в спине. Через неделю приступил к реабилитации. Когда восстановился и вышел на поле, даже тренер делал замечания, чтобы был осторожнее, не делал каких-то вещей», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.