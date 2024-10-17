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Рашид Рахимов рассказал о подготовке «Рубина» во время международной паузы

Рашид Рахимов рассказал о подготовке «Рубина» во время международной паузы
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о работе команды в период международной паузы.

«После матча с «Ахматом» у нас было четыре выходных, но они были неполные, потому что группа, которая провела меньше матчей, получила две тренировочные работы. Они всё выполнили. А кто играл больше, они тренировались один раз.

10-го числа мы провели тренировку, а дальше у нас было два микроцикла из двухразовых тренировок, из восстановления. Те, кто был, а нас было не так много — у кого-то были недомогания, провели хорошую работу», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» встретится с московским «Динамо» 20 октября. Игра пройдёт в Нижнем Новгороде.

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