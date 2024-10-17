Погба признался, что отказал Гвардиоле перед переходом из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус»

Французский полузащитник Поль Погба признался, что отклонил приглашение главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы перед переходом в «Ювентус». К «старой синьоре» Поль присоединился из «Манчестер Юнайтед» в 2022 году.

«Да, я отказал Пепу, чтобы принять предложение «Ювентуса». Это правда», — приводит слова Погба известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в августе минувшего года Погба сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Поля, он подал апелляцию. 7 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что сократил срок дисквалификации французского полузащитника до 18 месяцев. Таким образом, он сможет вернуться к официальным матчам в марте 2025 года.