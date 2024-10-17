Тренер «Торпедо» Кирильчик рассказал о связи с Кононовым в перерыве матча с «Балтикой»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Торпедо» Павел Кирильчик рассказал, что созвонился с дисквалифицированным Олегом Кононовым в перерыве матча пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» (0:4).

«У меня спросили на флеш-интервью перед игрой, будет ли Георгича сегодня не хватать. Конечно! Ведь он наш главнокомандующий. Нам всем его не хватало. В перерыве мы созвонились, он внёс корректировки. Сверху виднее, на какие моменты стоит обратить внимание. Мы планировали определённые замены, они и произошли», — приводит слова Кирильчика официальный сайт «Торпедо».