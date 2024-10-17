Терентьев: надеюсь, «Ростов» переломит ситуацию и будет бороться за первые места

Защитник калининградской «Балтики» Денис Терентьев высказался о «Ростове». Терентьев выступал за «Ростов» в период с 2015 по 2017 год и с 2020-го по 2024-й.

«За «Ростовом», конечно, слежу. Там друзья и знакомый тренерский штаб. Надеюсь, они переломят ситуацию и будут бороться за первые места, как и прежде», — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Валерия Карпина набрала 12 очков за 11 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 27 очков.