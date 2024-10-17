Рахимов прокомментировал перенос матча «Рубин» — «Динамо» Москва в Нижний Новгород

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о переносе матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» в Нижний Новгород. Встреча состоится в воскресенье, 20 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. Матч перенесён из-за проведения в Казани саммита БРИКС.

«К сожалению, «Динамо» не захотело меняться или не было у них желания, а может, и возможности. Раз так сложились обстоятельства и в Казани пройдёт большое мероприятие, поэтому будем играть там.

Там у нас заявлено запасное поле, мы понимали, какой выбор будет», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».