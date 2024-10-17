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Рахимов прокомментировал перенос матча «Рубин» — «Динамо» Москва в Нижний Новгород

Рахимов прокомментировал перенос матча «Рубин» — «Динамо» Москва в Нижний Новгород
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о переносе матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» в Нижний Новгород. Встреча состоится в воскресенье, 20 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. Матч перенесён из-за проведения в Казани саммита БРИКС.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«К сожалению, «Динамо» не захотело меняться или не было у них желания, а может, и возможности. Раз так сложились обстоятельства и в Казани пройдёт большое мероприятие, поэтому будем играть там.

Там у нас заявлено запасное поле, мы понимали, какой выбор будет», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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