В «Чертаново» прокомментировали информацию о переходе Яны Свистуновой в «Барселону»

В пресс-службе женского московского «Чертаново» высказались об информации о возможном переходе полузащитницы Яны Свистуновой в испанскую «Барселону».

«Информации о переходе Яны Свистуновой из «Чертаново» в «Барселону» можно верить», — сообщили в пресс-службе «Чертаново» корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

В сезоне-2024 российской Суперлиги 18-летняя Яна Свистунова провела 13 матчей, в которых забила четыре мяча.

«Чертаново» занимает 11-е место в турнирной таблице российской Суперлиги. Команда набрала 12 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 50 очков.