Абакар Гаджиев: соперники махачкалинского «Динамо» думают, что мы какие-то больные

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев назвал главные качества своей команды.

«Упорство, желание не проиграть и биться за каждый мяч. У нас всегда такая игра, мы не хотим кому-то уступать. Иногда даже более мастеровитые команды в матчах с нами теряются и не знают, что делать. Когда мы их по всему полю накрываем, они думают, что мы какие-то больные (смеётся). Многие думали, что с нами будет легко, но мы так просто ничего не отдадим», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Абакар Гаджиев выступает за «Динамо» Мх с января 2021 года, действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.