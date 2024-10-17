Хавбек «Ростова» Глебов обвинил Пакистан в неуважении к России

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов назвал несолидным и неуважительным поведение команды Пакистана, которая отказалась от проведения товарищеского матча.

«Играть с Пакистаном, с учётом их отношения, хотя мы не знаем деталей переговоров, несолидно. Это неуважение к такой стране, как Россия. Так нельзя! Проще сказать: играем или не играем. Накрутили «восьмёрки», что всем было ясно и понятно, все понимали, что ждёт», — приводит слова Глебова «РИА Новости Спорт».

В октябрьскую международную паузу сборная России должна была сыграть с командой Пакистана 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи. В итоге команда Валерия Карпина провела сбор без игр. Ранее россияне провели товарищеские матчи с Вьетнамом (3:0), Беларусью (4:0), Сербией (4:0), Кубой (8:0), Кенией (2:2) и с некоторыми другими национальными командами. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.