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Вратарь «Торпедо» Бабурин: Глушенков дал очень много комментариев — обсуждать не хочется

Вратарь «Торпедо» Бабурин: Глушенков дал очень много комментариев — обсуждать не хочется
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Голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин отреагировал на слова нападающего санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова о пиве. Ранее Глушенков признался, что пьёт пиво после матчей.

«После матча с «Балтикой» поеду домой. Завтра тренировка. Не до пива сегодня. После победных матчей тоже не до него. Максим Глушенков дал очень много разных комментариев на разные темы. Можно много чего обсуждать, комментировать и сравнивать. Не хочется абсолютно», — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вчера, 16 октября, «Торпедо» проиграло калининградской «Балтике» в матче пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России — 0:4.

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