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Абакар Гаджиев: фанаты «Анжи» называли болельщиков махачкалинского «Динамо» глорами

Абакар Гаджиев: фанаты «Анжи» называли болельщиков махачкалинского «Динамо» глорами
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев высказался о распаде «Анжи».

«Когда я пришёл в академию «Анжи», звёздный состав уже распадался. Жаль, что не успел увидеть их вживую.
Нас в академии эти процессы поначалу не коснулись. Мы продолжали тренироваться и играть. А потом на базе академии «Анжи» открыли филиал московского «Динамо». Если бы не эта реорганизация, большинство ребят закончило бы с футболом.

Но в Дагестане многие расстроились, потому что у «Анжи» немало преданных фанатов. Ещё до восстановления «Анжи» фанаты просили людей не забывать о клубе и называли глорами людей, которые начали болеть за махачкалинское «Динамо». Им было обидно, что «Анжи» нет, но есть «Динамо», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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