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Тренер «Торпедо» высказался о завершении беспроигрышной серии команды из 20 матчей

Тренер «Торпедо» высказался о завершении беспроигрышной серии команды из 20 матчей
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Торпедо» Павел Кирильчик высказался о завершении беспроигрышной серии чёрно-белых из 20 встреч во всех турнирах. Вчера, 16 октября, «Торпедо» проиграло калининградской «Балтике» (0:4) в матче пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 4
Балтика
Калининград
0:1 Фернандес – 19'     0:2 Стефанович – 37'     0:3 Зазвонкин – 45+1'     0:4 Фернандес – 50'    

«Всегда неприятно проигрывать с таким счётом. Можно сказать, что «Соколу» всё залетело в первом тайме в прошлом матче, а сегодня — нам. Я сказал ребятам в раздевалке, что это отмазки. К любым играм нужно более концентрированно относиться: за шанс нужно цепляться, грызться, кусаться. Вопросов очень много. Остаётся продолжать работать. В этом году осталось семь матчей: сделаем всё, чтобы наша беспроигрышная серия в чемпионате продолжалась», — приводит слова Кирильчика официальный сайт «Торпедо».

В предыдущий раз автозаводцы проиграли в официальном матче 28 апреля 2024 года — «Торпедо» уступило подмосковным «Химкам» со счётом 1:2.

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