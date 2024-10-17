Тренер «Торпедо» высказался о завершении беспроигрышной серии команды из 20 матчей

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Торпедо» Павел Кирильчик высказался о завершении беспроигрышной серии чёрно-белых из 20 встреч во всех турнирах. Вчера, 16 октября, «Торпедо» проиграло калининградской «Балтике» (0:4) в матче пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Всегда неприятно проигрывать с таким счётом. Можно сказать, что «Соколу» всё залетело в первом тайме в прошлом матче, а сегодня — нам. Я сказал ребятам в раздевалке, что это отмазки. К любым играм нужно более концентрированно относиться: за шанс нужно цепляться, грызться, кусаться. Вопросов очень много. Остаётся продолжать работать. В этом году осталось семь матчей: сделаем всё, чтобы наша беспроигрышная серия в чемпионате продолжалась», — приводит слова Кирильчика официальный сайт «Торпедо».

В предыдущий раз автозаводцы проиграли в официальном матче 28 апреля 2024 года — «Торпедо» уступило подмосковным «Химкам» со счётом 1:2.