Кафанов: Матвей Сафонов будет вызван на ноябрьский сбор

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получит приглашение на ноябрьский сбор национальной команды. В октябре Сафонов в сборную России не ездил.

– Уже есть понимание, кто будет вызван в ноябре? Будут ли сюрпризы или список будет тот же?

– Зависит от отрезка до следующих матчей. Позже примем решение.

– Вы говорили, что Матвея Сафонова не пригласили, потому что не знали, состоится ли матч сборной. На ноябрь уже известны две игры, он будет вызван?

– Да, Матвей Сафонов будет вызван на ноябрьский сбор, — приводит слова Кафанова Metaratings.

В октябрьскую международную паузу сборная России должна была сыграть с командой Пакистана 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи. В итоге команда Валерия Карпина провела сбор без игр. Ранее россияне провели товарищеские матчи с Вьетнамом (3:0), Беларусью (4:0), Сербией (4:0), Кубой (8:0), Кенией (2:2) и с некоторыми другими национальными командами. Сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с февраля 2022-го. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.