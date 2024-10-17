«Непонятно, неоднозначно, странно». Данил Глебов — о судействе в РПЛ

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о судействе в Российской Премьер-Лиге.

«Как бы описал судейство? Непонятно, неоднозначно, странно.

Нужен ли VAR? Не знаю, на самом деле, хуже или лучше с ним. Давайте не будем об этом говорить… Боюсь, что меня будут топить? Не боюсь, просто о чём говорить? В одной игре судят так, в другой – вот так, в третьей – вообще по-другому. Одной линии нет! Об этом всём плюс-минус и говорят», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Валерия Карпина набрала 12 очков за 11 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 27 очков.