Первый тренер Дзюбы высказался о предстоящем матче «Акрона» и «Зенита»

Александр Шупляков, являющийся первым тренером нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, высказался о предстоящем матче 12-го тура РПЛ между тольяттинской командой и «Зенитом». Дзюба ранее выступал за сине-бело-голубых.

«Я посмотрел прошлый матч «Акрона» и «Зенита», где Артём не играл. Думаю, не просто так он не сыграл. Можно только догадываться почему. Он парень со стержнем. Не знаю, будет ли он играть завтра. Хотелось бы посмотреть на действия Артёма против «Зенита», без разницы, кто выиграет или проиграет. Но уровень у команды очень серьёзный, будет сложно. Петербуржцы будут первыми, даже не «Краснодар» и «Локомотив», — сказал Шупляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.