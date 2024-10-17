«Как люди читают это?» Абакар Гаджиев — о труднопроизносимой фамилии новичка «Динамо» Мх

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев высказался о фамилии новичка команды Мохаммада Джавада Хоссейннежада.

«У нас в Дагестане тоже есть длинные имена и фамилии. Так что он приехал в нужный клуб — в других его бы не поняли. Но, конечно, фамилия иранца меня удивила. Как люди это читают вообще? Если в Иране у всех такие имена, как там комментаторы работают (смеётся)?» — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Абакар Гаджиев выступает за «Динамо» Мх с января 2021 года, действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.