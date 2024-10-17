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Артур Гомес рассказал, какого звёздного футболиста пригласил бы в московское «Динамо»

Артур Гомес рассказал, какого звёздного футболиста пригласил бы в московское «Динамо»
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Полузащитник московского «Динамо» Артур Гомес рассказал, какого футболиста пригласил бы в московский клуб.

— Если бы ты мог выбрать любого игрока, кого бы взял в «Динамо»?
— Неймара. Без сомнений, — приводит слова Гомеса «Известия».

Артуру Гомесу 26 лет, за «Динамо» бразилец выступает с 2024 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гомеса в € 3,5 млн. В нынешнем сезоне Артур провёл за «Динамо» шесть матчей во всех турнирах, записав на свой счёт одну результативную передачу. Неймар выступает за саудовский «Аль-Хиляль». Ранее бразильский нападающий играл за «Барселону», «Сантос» и «ПСЖ».

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