Украина внесла в «чёрный список» ЦСКА и «Зенит»

Руководители, тренеры, футболисты ЦСКА и «Зенита» попали в базу «Миротворец». Это прототип «чёрного списка» персон, к которым применяются санкции на Украине (например, запрещён въезд на территорию страны). Туда попадают те, кто «угрожает национальной безопасности Украины».

Причина «бана» ЦСКА и «Зенита» заключается в акции, которую провели клубы РПЛ перед очным матчем. Игроки вышли на поле с детьми из семей ветеранов СВО. Акция была проведена с фондом «Защитники Отечества», который оказывает помощь семьям военных.

На Украине эту акцию назвали пропагандистской. В «чёрный список» попали все игроки, которые вышли на поле в стартовых составах.

Отметим, что в России сайт «Миротворец» заблокирован по решению суда.