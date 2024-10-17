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Экс-игрок ЦСКА Каптилович поделился главным воспоминанием от времени, проведённого в клубе

Экс-игрок ЦСКА Каптилович поделился главным воспоминанием от времени, проведённого в клубе
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Футболист костромского «Спартака» Дмитрий Каптилович поделился воспоминаниями о периоде в московском ПФК ЦСКА. Он является воспитанником армейцев. В основной команде красно-синих провёл полгода, после чего ушёл на правах свободного агента.

«Наверное, главное воспоминание из проведённого времени в ЦСКА — дебютный матч в Кубке России с ижевским «Зенитом». Любой матч за основу всегда было приятно играть. Не обидно, что так и не получилось заиграть в ЦСКА. Это футбол: не получилось сейчас — получится потом. Не буду загадывать, получится ли вернуться в ЦСКА», — сказал Каптилович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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