Экс-игрок ЦСКА Каптилович поделился главным воспоминанием от времени, проведённого в клубе

Футболист костромского «Спартака» Дмитрий Каптилович поделился воспоминаниями о периоде в московском ПФК ЦСКА. Он является воспитанником армейцев. В основной команде красно-синих провёл полгода, после чего ушёл на правах свободного агента.

«Наверное, главное воспоминание из проведённого времени в ЦСКА — дебютный матч в Кубке России с ижевским «Зенитом». Любой матч за основу всегда было приятно играть. Не обидно, что так и не получилось заиграть в ЦСКА. Это футбол: не получилось сейчас — получится потом. Не буду загадывать, получится ли вернуться в ЦСКА», — сказал Каптилович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.