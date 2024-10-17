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Абакар Гаджиев: сборная России — не мечта, а цель. Я и в Европе смогу зажигать!

Абакар Гаджиев: сборная России — не мечта, а цель. Я и в Европе смогу зажигать!
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев рассказал о своих футбольных мечтах. Он уверен, что смог бы проявить себя в Европе.

«Я с самого начала мечтал попасть в топ российского футбола. Но это не предел. Уверен, что я и в Европе смогу заиграть и зажигать, если не сбавлю оборотов. Но это уже следующая мечта. А сборная России — это не мечта, а цель. Туда надо попасть!» — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Абакар Гаджиев выступает за «Динамо» Мх с января 2021 года, действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

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