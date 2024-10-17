Директор академии «Чертаново»: Свистунова пока только едет на просмотр в «Барселону»

Директор академии «Чертаново» Илья Савченко высказался о возможном переходе полузащитницы Яны Свистуновой в испанскую «Барселону».

«Для меня не новость про Яну Свистунову и «Барселону». Но она не совсем переходит, а едет туда на просмотр в конце октября. Академия «Чертаново» — это подготовка высококлассных спортсменов уровня сборной. Конечно, это хорошая реклама для нашей академии — наша футболистка попадает в такой именитый клуб. Но всё-таки преждевременно об этом говорить, повторюсь, пока она едет на просмотр. Основная ли это команда или U19, может получиться по-разному — как себя покажет», — сказал Савченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.