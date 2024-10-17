Лепёхин: если бы Дзюба играл в «Зените», забивал бы больше, чем за «Акрон»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с тольяттинским «Акроном» в 12-м туре чемпионата России. Встреча состоится завтра, 18 октября.

«Не думаю, что «Зенит» является объектом раздражения для Дзюбы. Матч, безусловно, особенный, но это для любого футболиста так с «Зенитом». Тут ничего необычного нет. Верю, что Артём может забить в этом матче. Он обладает качествами, которые даже в таком возрасте позволяют забивать мячи. Всё ещё зависит от команды, если бы он играл в «Зените», то забивал бы больше. В «Акроне» это делать труднее, но он уже однажды это сделал. Конечно, вероятность, что «Акрон» вообще забьёт, невысока, но в футболе бывает всякое», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.