Абакар Гаджиев высказался о сходстве своей карьеры с историей Джейми Варди

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев высказался о сходстве своей истории с карьерой форварда «Лестера» Джейми Варди, который во взрослом возрасте прошёл путь от самых низов до АПЛ в составе «лис».

«Что-то есть, но уровни всё равно разные. И, кстати, я не один с «Динамо» прошёл такой путь — ещё Залимхан Юсупов, Никита Глушков, Муталип Алибеков и Сослан Кагермазов», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Абакар Гаджиев выступает за «Динамо» Мх с января 2021 года, действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.