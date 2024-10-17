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Спортдиректор «Ахмата»: ситуация сложная, но в матче с «Факелом» ждём первую победу

Спортдиректор «Ахмата»: ситуация сложная, но в матче с «Факелом» ждём первую победу
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался в преддверии предстоящего матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 20:15 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На вопрос о перезагрузке команды сможет ответить только предстоящий матч с «Факелом». Ситуация сложная, но настрой боевой. Надеемся и ждём завтра первую победу», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч между «Ахматом» и «Факелом» состоится 18 октября. Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 20:15 мск. «Ахмат» по состоянию на сегодняшний день занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

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