Спортдиректор «Ахмата»: ситуация сложная, но в матче с «Факелом» ждём первую победу

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался в преддверии предстоящего матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом».

«На вопрос о перезагрузке команды сможет ответить только предстоящий матч с «Факелом». Ситуация сложная, но настрой боевой. Надеемся и ждём завтра первую победу», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч между «Ахматом» и «Факелом» состоится 18 октября. Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 20:15 мск. «Ахмат» по состоянию на сегодняшний день занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.