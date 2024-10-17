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Тренер «Рубина» Рахимов оценил игру «Динамо» Москва перед встречей в 12-м туре РПЛ

Тренер «Рубина» Рахимов оценил игру «Динамо» Москва перед встречей в 12-м туре РПЛ
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о московском «Динамо» перед встречей в 12-м туре чемпионата России. Матч состоится в воскресенье, 20 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» проиграло ЦСКА в предыдущем туре? Не имеет значения, проиграли они или нет, в каждом матче они создают большое количество моментов. Их игроки атаки умеют решать эпизоды. Можно вспомнить их матч в Махачкале, который получился достаточно тяжёлым, но исполнительское мастерство предопределило игру. У них есть Нгамалё, Бителло, Чавес, Тюкавин, Фомин – команда очень хорошего уровня. Мы должны анализировать не только их сильные качества, но и слабости», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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