Тренер «Рубина» Рахимов оценил игру «Динамо» Москва перед встречей в 12-м туре РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о московском «Динамо» перед встречей в 12-м туре чемпионата России. Матч состоится в воскресенье, 20 октября.

«Динамо» проиграло ЦСКА в предыдущем туре? Не имеет значения, проиграли они или нет, в каждом матче они создают большое количество моментов. Их игроки атаки умеют решать эпизоды. Можно вспомнить их матч в Махачкале, который получился достаточно тяжёлым, но исполнительское мастерство предопределило игру. У них есть Нгамалё, Бителло, Чавес, Тюкавин, Фомин – команда очень хорошего уровня. Мы должны анализировать не только их сильные качества, но и слабости», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».