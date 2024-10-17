«Барселона» показала форму, в которой сыграет с «Реалом» в конце октября

Каталонская «Барселона» показала комплект формы, в которой сыграет с мадридским «Реалом» в матче 11-го тура Ла Лиги. Игра состоится 26 октября и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 по московскому времени.

Фото: Сайт ФК «Барселона»

Фото: Сайт ФК «Барселона»

Фото: Сайт ФК «Барселона»

Напомним, по состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает «Барселона», которая набрала 24 очка по результатам девяти игр. «Реал» располагается на второй строчке (21 очко). Тройку лидеров замыкает мадридский «Атлетико», у которого в активе 17 очков.

Действующим чемпионом Испании является «Реал» Мадрид.