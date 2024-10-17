Мбаппе должен сыграть в ближайшем туре Ла Лиги, несмотря на скандал с изнасилованием

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе должен принять участие в матче 10-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой», несмотря на скандал с изнасилованием. Об этом сообщил RMC Sport.

Ранее сообщалось, что шведская полиция начала расследование по делу об изнасиловании, в котором по версии СМИ обвиняют Мбаппе. При этом официальных подтверждений того, что именно Мбаппе находится в списке подозреваемых, до сих пор нет. Позднее стало известно, что у Килиана Мбаппе были сексуальные отношения во время его поездки в Швецию.

Встреча «Сельты» и «Реала» состоится в субботу, 19 октября. Начало игры — в 22:00 мск.