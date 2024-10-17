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Мбаппе должен сыграть в ближайшем туре Ла Лиги, несмотря на скандал с изнасилованием

Мбаппе должен сыграть в ближайшем туре Ла Лиги, несмотря на скандал с изнасилованием
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе должен принять участие в матче 10-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой», несмотря на скандал с изнасилованием. Об этом сообщил RMC Sport.

Испания — Примера . 10-й тур
19 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее сообщалось, что шведская полиция начала расследование по делу об изнасиловании, в котором по версии СМИ обвиняют Мбаппе. При этом официальных подтверждений того, что именно Мбаппе находится в списке подозреваемых, до сих пор нет. Позднее стало известно, что у Килиана Мбаппе были сексуальные отношения во время его поездки в Швецию.

Встреча «Сельты» и «Реала» состоится в субботу, 19 октября. Начало игры — в 22:00 мск.

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