Жеребьёвка шестого раунда Пути регионов Кубка России пройдёт 18 октября

Жеребьёвка шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России состоится 18 октября. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Отмечается, что в ней примут участие восемь команд, одержавших победы в матчах пятого раунда Пути регионов: «Амкар-Пермь», «Шинник», «Урал», «Тюмень», «Спартак» Кострома, «Балтика», «Сочи» и победитель встречи «Чайка» – «Знамя Труда».

Матчи шестого раунда Пути регионов Кубка России пройдут с 29 по 31 октября. Каждая пара проведёт одну встречу.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.