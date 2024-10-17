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«Локомотив» поздравил братьев Миранчуков с 29-летием

«Локомотив» поздравил братьев Миранчуков с 29-летием
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Московский «Локомотив» в социальных сетях поздравил братьев Алексея и Антона Миранчуков с днём рождения. Сегодня, 17 октября, футболистам исполнилось 29 лет.

«Мы поздравляем Антона и Лёшу с днём рождения! Желаем большого счастья, благополучия, новых трофеев и как можно больше побед! Мы всегда рады вам и любым вашим успехам!» — написано в сообщении клуба.

В общей сложности за основную команду «Локомотива» Алексей Миранчук провёл 228 матчей, стал автором 43 голов и 46 голевых передач. С клубом полузащитник завоевал все возможные титулы внутри страны.

Всего за главную команду «Локомотива» Антон Миранчук провёл 217 матчей, оформив 51 гол и 34 голевые передачи. Трофеев с клубом у Антона даже больше, чем у Алексея.

Сейчас Алексей Миранчук выступает в США за «Атланту Юнайтед», а Антон — в Швейцарии за «Сьон».

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