Тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о состоянии Мирлинда Даку

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о состоянии здоровья албанского нападающего Мирлинда Даку.

«Даку находится на лечении. Надо сделать так, чтобы он был здоров. Не может он постоянно играть на уколах. То же самое сейчас происходило в сборной. Это выводит его из психологического равновесия, потому что если боль не уходит, то ты всегда начинаешь нервничать. Нужно взять паузу, провести лечение», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Мирлинд Даку провёл 11 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил две голевые передачи.