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Игрок костромского «Спартака» Каптилович: интересно бы встретиться с ЦСКА в Кубке России

Игрок костромского «Спартака» Каптилович: интересно бы встретиться с ЦСКА в Кубке России
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Игрок костромского «Спартака» Дмитрий Каптилович заявил, что ему было бы интересно встретиться с московским ПФК ЦСКА в Фонбет Кубке России. Напомним, футболист является воспитанником армейцев. В основной команде красно-синих провёл полгода, после чего ушёл на правах свободного агента.

«В следующем этапе нам подойдёт любая команда из РПЛ. У нас задача пройти дальше, а какой соперник — без разницы. Какой выпадет, с тем и будем играть. С ЦСКА было бы интересно встретиться, но нам надо ещё этап пройти», — сказал Дмитрий Каптилович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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