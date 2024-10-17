Лига 1 представила новый трофей чемпионата Франции

Французская Лига 1 в социальных сетях представила новый чемпионский трофей.

Фото: Лига 1

Действующим чемпионом Франции является «Пари Сен-Жермен». В сезоне-2023/2024 французской Лиги 1 команда Луиса Энрике набрала 76 очков за 34 матча. Второе место занял «Монако», заработав 67 очков. Тройку лидеров замкнул «Брест» — 61 очко.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Монако». Команда Адольфа Хюттера набрала 19 очков за семь матчей. На втором месте располагается «Пари Сен-Жермен», который заработал 17 очков за аналогичное количество игр. Тройку лидеров замыкает «Марсель», у которого 14 очков.