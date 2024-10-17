Глебов — об отстранении России от международных турниров: думаю, всё наладится

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, насколько ему удалось свыкнуться с мыслью, что сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

«Принятие этой ситуации пришло плюс-минус ко второму вызову после отстранения. На данный момент мы ничего не можем сделать. Значит, нужно потерпеть и подождать. Думаю, что всё наладится», — приводит слова Глебова «РИА Новости Спорт».

В октябрьскую международную паузу сборная России должна была сыграть с командой Пакистана 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи. В итоге команда Валерия Карпина провела сбор без игр. Ранее россияне провели товарищеские матчи с Вьетнамом (3:0), Беларусью (4:0), Сербией (4:0), Кубой (8:0), Кенией (2:2) и с некоторыми другими национальными командами. Сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с февраля 2022-го. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.