Канищев: у «Акрона» нет никаких шансов, если «Зенит» серьёзно подойдёт к игре
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Бывший футболист Александр Канищев поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России «Акрон» — «Зенит». Встреча состоится завтра, 18 октября.
МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Нет сомнений, что «Зенит» — очевидный фаворит матча с «Акроном». Хоть «Акрон» и кусачая команда, но без особых комментариев ясно одно — «Зенит» будет фаворитом. Но мы говорим с точки зрения серьёзного подхода к игре и правильного отношения — в таком случае у «Акрона» нет вообще никаких шансов. Если «Зенит» отнесётся несерьёзно, «Акрон» может зацепиться. Всё зависит от подхода», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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