Канищев: у «Акрона» нет никаких шансов, если «Зенит» серьёзно подойдёт к игре

Бывший футболист Александр Канищев поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России «Акрон» — «Зенит». Встреча состоится завтра, 18 октября.

«Нет сомнений, что «Зенит» — очевидный фаворит матча с «Акроном». Хоть «Акрон» и кусачая команда, но без особых комментариев ясно одно — «Зенит» будет фаворитом. Но мы говорим с точки зрения серьёзного подхода к игре и правильного отношения — в таком случае у «Акрона» нет вообще никаких шансов. Если «Зенит» отнесётся несерьёзно, «Акрон» может зацепиться. Всё зависит от подхода», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.