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Дядюн: «Зенит» не на первом месте? Всё впереди

Дядюн: «Зенит» не на первом месте? Всё впереди
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Бывший нападающий «Рубина», «Динамо» и «Ростова» Владимир Дядюн высказался о результатах «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ. Напомним, по итогам 11 туров сине-бело-голубые занимают третье место в таблице чемпионата страны. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар».

«Я сейчас не в контексте нахожусь, не смотрел последние игры. Не интересуюсь особо новостным шумом. Что удивляет в турнирной таблице? Ничего. «Зенит» не на первом месте — ну и? Сейчас прошёл только 11-й тур. Вопросов не возникает, всё впереди», — приводит слова Дядюна «РБ Спорт».

«Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд.

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