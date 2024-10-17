Александр Канищев: для Дзюбы матч с «Зенитом» — самый серьёзный

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с тольяттинским «Акроном» в 12-м туре чемпионата России. Встреча состоится завтра, 18 октября, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

«Для Дзюбы матч с «Зенитом» точно будет принципиальным. Ему хочется себя проявить, а он умеет это делать, когда попадает в ситуации такого рода. Артём делал такое в случае с тульским «Арсеналом» и так далее. Для него это самый серьёзный матч», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.