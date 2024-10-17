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Погба — о Тухеле: англичане должны быть счастливы, что получили такого тренера

Погба — о Тухеле: англичане должны быть счастливы, что получили такого тренера
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Французский полузащитник «Ювентуса» Поль Погба высказался по поводу назначения Томаса Тухеля на должность главного тренера сборной Англии.

«Думаю, люди там должны быть счастливы, что получили такого тренера», — приводит слова Погба Sky Sports в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что Томас Тухель возглавит сборную Англии с 2025 года. Предыдущим местом работы 51-летнего Тухеля была мюнхенская «Бавария», которую он покинул в мае 2024 года. В Англии немецкий специалист работал во главе лондонского «Челси», который привёл к победе в Лиге чемпионов. Также Томас работал в дортмундской «Боруссии» и «Майнце».

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