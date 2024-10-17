Погба — о Тухеле: англичане должны быть счастливы, что получили такого тренера

Французский полузащитник «Ювентуса» Поль Погба высказался по поводу назначения Томаса Тухеля на должность главного тренера сборной Англии.

«Думаю, люди там должны быть счастливы, что получили такого тренера», — приводит слова Погба Sky Sports в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что Томас Тухель возглавит сборную Англии с 2025 года. Предыдущим местом работы 51-летнего Тухеля была мюнхенская «Бавария», которую он покинул в мае 2024 года. В Англии немецкий специалист работал во главе лондонского «Челси», который привёл к победе в Лиге чемпионов. Также Томас работал в дортмундской «Боруссии» и «Майнце».