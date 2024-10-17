Глушаков ответил на вопрос о возможной стажировке в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о возможной тренерской стажировке в структуре красно-белых. Полузащитник не стал исключать, что пройдёт стажировку в штабе Деяна Станковича. Он признался, что хотел бы познакомиться с сербским специалистом.

— Хотели бы познакомиться с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем?

— Да. Когда будет время, можно было бы пообщаться.

— А пройти стажировку в «Спартаке»?

— Всё возможно, но пока не задумываюсь, что надо идти к Станковичу или кому‑то ещё, — приводит слова Дениса Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, Деян Станкович возглавил «Спартак» минувшим летом.