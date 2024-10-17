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Арсен Захарян приступил к тренировкам в общей группе «Реала Сосьедад»

Арсен Захарян приступил к тренировкам в общей группе «Реала Сосьедад»
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Российский полузащитник Арсен Захарян приступил к тренировкам вместе с основным составом «Реала Сосьедад».

В августе хавбек перенёс операцию после травмы сухожилия правой лодыжки. В этом сезоне на поле он не появлялся.

Фото: Кадр из трансляции тренировки «Реала Сосьедад»

Напомним, 21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.

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