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Объявлена бригада арбитров на матч «Спартак» — «Краснодар» в 12-м туре РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игры этого тура пройдут 18, 19 и 20 октября.

18 октября (пятница)

«Акрон» – «Зенит»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Андрей Образко, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Павел Кукуян; инспектор – Сергей Мартынов.

«Ахмат» – «Факел»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Павел Шадыханов AVAR – Артём Чистяков; инспектор – Аленксандр Колобаев.

19 октября (суббота)

«Пари НН» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Хамид Талаев; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Артём Любимов; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Резников.

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.

«Химки» – «Локомотив»: судья – Ранэль Зияков, помощники судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Динамо» Махачкала – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Мацюра.

20 октября (воскресенье)

«Оренбург» – «Крылья Советов»: судья – Александр Машлякевич, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин.

«Рубин» – «Динамо» Москва: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Михаил Иванов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Андрей Бутенко.