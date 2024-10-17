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Валерий Газзаев: время Месси и Роналду ушло, но должны появиться новые звёзды

Валерий Газзаев: время Месси и Роналду ушло, но должны появиться новые звёзды
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Российский тренер Валерий Газзаев высказался о претендентах на «Золотой мяч».

«Думаю, что Винисиус получит «Золотой мяч». Это будет справедливо, потому что очень стабильно провёл весь сезон. Он заслужил эту награду.

Время Месси и Роналду ушло. Они были эталоном. Неизвестно, когда кто-то сможет повторить их достижения. Сколько раз они выигрывали «Золотой мяч»? Но должны появиться новые звёзды. Чтобы дойти до уровня Месси и Роналду, надо быть профессионалом и на протяжении всей карьеры демонстрировать высокий уровень футбола, качества, индивидуальное мастерство. Кто ещё столько выиграет на уровне сборных и своих команд? Сложно сказать, кто сможет повторить это. Только если в скором времени родится вундеркинд. Это футболисты, которые всегда играли хорошо, поэтому и добились таких результатов», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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